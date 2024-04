Erdogan insiste, 'Netanyahu è l'Hitler dei giorni nostri'

(ANSAmed) - ISTANBUL, 23 APR - "Continueremo a rivelare la verità e a parlare apertamente degli omicidi di Israele. Netanyahu, l'Hitler di quest'epoca, e i suoi complici non sfuggiranno alla giustizia". Lo ha affermato il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, come riporta Anadolu. "La presa di Gaza da parte di Israele aprirà la porta ad altre occupazioni, aprire (la Striscia di Gaza) ai coloni israeliani terroristi renderà Israele più aggressivo", ha aggiunto il leader turco.Secondo il presidente turco, Hamas non lascerà il Qatar. "Non ho sentito dire che l'emiro del Qatar, lo sceicco Tamim (bin Hamad Al Thani), abbia fatto un passo nei confronti di questi fratelli ignorando la loro posizione in Qatar. Non credo che farà un passo del genere", ha detto Erdogan a un giornalista del canale Haberturk che gli chiedeva un parere rispetto alle voci secondo cui sarebbe stato chiesto ad Hamas di lasciare il Qatar."Non credo che questo atteggiamento nei loro confronti cambierà", ha detto Erdogan, aggiungendo che "ciò che conta non è dove sono i leader di Hamas, ma la situazione a Gaza".(ANSAmed).

