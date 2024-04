Ue vara sanzioni contro i coloni violenti in Cisgiordania

(ANSAmed) - BRUXELLES, 19 APR - Il Consiglio Ue sanziona quattro persone e due entità per gravi violazioni dei diritti umani contro i palestinesi, tra cui la tortura e altri trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti e la violazione del diritto alla proprietà e alla vita privata e familiare dei palestinesi in Cisgiordania.Le entità designate sono Lehava, un gruppo radicale di destra suprematista ebraico, e Hilltop Youth, un gruppo giovanile radicale composto da membri noti per atti di violenza contro i palestinesi e i loro villaggi in Cisgiordania. Nell'elenco figurano anche due figure di spicco di Hilltop Youth, Meir Ettinger ed Elisha Yered. Entrambi sono stati coinvolti in attacchi mortali contro i palestinesi nel 2015 e nel 2023. Le designazioni includono poi anche Neria Ben Pazi, accusata di aver ripetutamente attaccato i palestinesi a Wadi Seeq e a Deir Jarir dal 2021, e Yinon Levi, che ha preso parte a molteplici atti di violenza contro i villaggi vicini dalla sua residenza nell'avamposto illegale della fattoria Mitarim.Con gli elenchi di oggi, le misure restrittive previste dal regime globale di sanzioni per i diritti umani dell'Ue si applicano ora a 108 persone fisiche e giuridiche e a 28 entità di diversi Paesi. Le persone elencate nel regime di sanzioni sono soggette al congelamento dei beni e la fornitura di fondi o risorse economiche, direttamente o indirettamente, a loro o a loro beneficio, è vietata. Inoltre, alle persone fisiche elencate si applica un divieto di viaggio verso l'Ue.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA