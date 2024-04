Oggi la sessione inaugurale della seconda Camera tunisina

(ANSAmed) - TUNISI, 19 APR - Si terrà oggi la sessione inaugurale del Consiglio nazionale delle Regioni e dei Distretti, la seconda Camera della Tunisia, con competenze dedicate ai progetti di sviluppo locali. Si tratta dell'ultima tappa del nuovo sistema legislativo tunisino introdotto dalla Costituzione del 2022.L'elezione dei 77 membri del Consiglio delle regioni e dei distretti è iniziata lo scorso 24 dicembre con l'elezione dei consigli locali, poi dei membri dei consigli regionali e dei consiglieri di distretto. Un complicato processo elettorale, dal basso, in più fasi, per ottenere una rappresentatività ottimale e assicurare una perfetta interconnessione con il territorio che ha comportato anche una nuova suddivisione amministrativa in 5 distretti al fine di portare i bisogni locali nel dibattito parlamentare.Oggi ci sarà il giuramento dei membri del Consiglio, l'elezione del presidente e dei due vicepresidenti a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta, e la formazione di una commissione per preparare il regolamento interno del nuovo Parlamento. Secondo l'articolo 85 della Costituzione, la nuova Camera esercita poteri di controllo e di responsabilità in diverse materie relative all'attuazione del bilancio e dei piani di sviluppo.Ai sensi dell'articolo 84, questa seconda Camera legislativa è tenuta a presentare progetti di bilancio dello Stato e di piani di sviluppo regionale e nazionale al fine di garantire l'equilibrio tra le regioni e i territori. Insieme all'Assemblea dei Rappresentanti del Popolo approva anche la Legge Finanziaria e i Piani di Sviluppo con la maggioranza dei membri presenti, ma non inferiore a un terzo. Manca ancora tuttavia una legge che regoli i rapporti tra le due Camere, "essenziale", secondo il presidente Kais Saied. (ANSAmed).

Riproduzione riservata © Copyright ANSA