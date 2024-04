A Tirana un convegno sulle fortificazioni nel Mediterraneo

(ANSAmed) - ROMA, 19 APR - Si tiene al Politecnico di Tirana fino a domani, 20 aprile, il convegno internazionale "FORTMED - Fortifications of the Mediterranean Coast", giunto alla settima edizione, e dedicato alle fortificazioni del Mediterraneo.L'evento, cominciato il 18 aprile, è organizzato in collaborazione con l'Istituto Italiano di Cultura dall'Università di Pisa, l'Università degli Studi di Firenze, l'Universitat Politècnica de Valencia (UPV) e il Centro Museale di Durazzo. Le precedenti edizioni si sono svolte a Valencia, Firenze, Alicante, Torino, Granada, Pisa. L'obiettivo principale del convegno è lo scambio di conoscenze e la condivisione per una migliore comprensione, valutazione, gestione e valorizzazione della Cultura e del Patrimonio di architettura fortificata che si è sviluppata lungo la costa del Mediterraneo.Il Convegno ha carattere interdisciplinare, a cui contribuiscono architetti, ingegneri, archeologi, storici, geografi, cartografi, operatori e amministratori del patrimonio culturale, professionisti del settore turistico, esperti in restauro-conservazione e divulgazione del patrimonio. L'idea base è favorire una visione collaborativa, integrata e aggiornata, che conduca a livelli più alti le ricerche sul tema.(ANSAmed).

