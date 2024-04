Vertice 5 Paesi della frontiera sud Ue alle Canarie sui migranti

MADRID - Le politiche migratorie e la lotta contro le mafie che trafficano in esseri umani saranno al centro del vertice dei ministri dell'Interno dei 5 Paesi della Frontiera sud dell'Unione europea, previsto per sabato in Gran Canaria, ha annunciato oggi il governo spagnolo. Per l'Italia sarà presente il ministro Matteo Piantedosi, assieme al collega spagnolo Fernando Grande-Marlaska, al ministro maltese Byron Camilleri, al titolare del dicastero greco per l'Asilo e le migrazioni, Dimitris Kairidis, e al direttore del Servizio di Asilo cipriota, Andreas Georgiades.



La riunione, all'Hotel Santa Catalina, prevede due sessioni di lavoro: una sull'applicazione del Patto europeo sulle migrazioni e asilo e l'altra sulla dimensione estera delle migrazioni e sui finanziamenti.



Secondo i dati dell'Agenzia europea delle frontiere (Frontex), citati da Efe, la Ue ha ricevuto nel primo trimestre dell'anno 41.672 immigrati irregolari, dei quali 13.535 giunti lungo la rotta dall'Africa alle Canarie, 13.716 lungo quella del Mediterraneo orientale (Grecia e Cipro), 11.364 su quella del Mediterraneo centrale (Italia e Malta) e 3.057 su quella del Mediterraneo Occidentale (Stretto di Gibilterra e Mare di Alboran).

