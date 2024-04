Cameron, 'non ci sia un'escalation di Israele contro l'Iran'

(ANSAmed) - LONDRA, 17 APR - Non ci deve essere un'escalation da parte di Israele contro l'Iran dopo l'attacco con droni e missili condotto da Teheran. Lo ha detto il ministro degli Esteri britannico in visita nello Stato ebraico. Cameron ha affermato di sperare che la promessa risposta israeliana non aggravi la situazione in Medio Oriente sottolineando come in questo momento sia "meglio essere intelligenti piuttosto che duri". "La vera necessità è tornare a concentrarsi su Hamas, sugli ostaggi, sull'arrivo degli aiuti, su una pausa nel conflitto a Gaza", ha aggiunto il responsabile del Foreign Office.Le Guardie Rivoluzionarie iraniane devono essere dichiarate "organizzazione terroristica" e vanno imposte "sanzioni" all'Iran, ha detto il ministro degli esteri israeliano, Israel Katz, incontrando Baerbok e Cameron, che ha ringraziato per l'aiuto dato nell'intercettare l'attacco iraniano. "Ora - ha detto Katz - abbiamo l'opportunità di cambiare la regione e chiamare le Guardie della Rivoluzione con il loro vero nome di organizzazione terroristica e imporre sanzioni sul progetto missilistico iraniano". (ANSAmed).

