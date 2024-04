Baerbock e Cameron in visita in Israele, Herzog li ringrazia

(ANSAmed) - TEL AVIV, 17 APR - Il presidente israeliano, Isaac Herzog, ha incontrato questa mattina i ministro degli esteri di Germania, Annalena Baerbock, e della Gran Bretagna, David Cameron, giunti in visita in Israele. Herzog li ha ringraziati "per l'appoggio dato al Paese di fronte al riprovevole attacco dell'Iran"."Apprezzo - ha detto Herzog - la nostra calorosa discussione insieme questa mattina a Gerusalemme. Il mondo intero deve lavorare con decisione e coraggio contro la minaccia rappresentata dal regime iraniano che sta cercando di minare la stabilità dell'intera regione". "Israele - ha aggiunto - è inequivocabile nel suo impegno a difendere il suo popolo.L'immediato ritorno a casa di tutti gli ostaggi tenuti prigionieri da Hamas a Gaza rimane per noi, e per la comunità internazionale, una priorità assoluta, mentre continuiamo a promuovere e potenziare drasticamente gli aiuti umanitari alla popolazione civile". (ANSAmed).

Riproduzione riservata © Copyright ANSA