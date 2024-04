Kuwait sceglie l'ex ministro del petrolio per formare il governo

(ANSAmed) - ROMA, 16 APR - L'emiro del Kuwait ha incaricato un ex ministro del petrolio di formare un nuovo governo dopo le ultime votazioni parlamentari nello Stato del Golfo dilaniato dall'instabilità politica."E' stato emesso un decreto dall'emiro che nomina lo sceicco Ahmad Abdullah al-Ahmad al-Sabah come premier e lo incarica di scegliere i membri del nuovo gabinetto", scrive la Kuwait News Agency.La mossa arriva a pochi mesi dall'inizio del regno dello sceicco Meshal al-Ahmad al-Sabah e a meno di due settimane dal terzo voto parlamentare del Kuwait in altrettanti anni. Il governo si è dimesso un giorno dopo le votazioni del 4 aprile.Il primo ministro uscente, lo sceicco Mohammad Sabah al-Salem al-Sabah, si è rifiutato di assumere nuovamente l'incarico a causa delle continue tensioni tra il governo e l'Assemblea Nazionale, composta da 50 membri.Lo sceicco Ahmad Abdullah, 71 anni, è stato ministro del Petrolio e dell'Informazione dal 2009 al 2011 e ha conseguito una laurea in finanza, banche e investimenti presso l'Università dell'Illinois. Il Kuwait vanta circa il 7% delle riserve petrolifere mondiali, ma è da anni afflitto da continui scontri tra i rappresentanti eletti e l'esecutivo, che hanno ostacolato il desiderio di riforma del Paese e frenato gli investimenti.(ANSAmed).

Riproduzione riservata © Copyright ANSA