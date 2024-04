Netanyahu, 'distruggeremo battaglioni di Hamas, anche a Rafah'

(ANSAmed) - TEL AVIV, 09 APR - "Completeremo l'eliminazione dei battaglioni di Hamas, anche a Rafah. Non c'è forza al mondo che ci fermerà. Ci sono molte forze che tentano di farlo, ma non aiuterà, perché questo nemico, dopo quello che ha fatto, non lo farà più". Lo ha detto il premier Benyamin Netanyahu parlando ad un corso di addestramento per le nuove reclute. Netanyahu ha poi ricordato che Hamas "fa parte dell'Asse del male iraniano che mira a distruggere Israele. Quando sconfiggiamo Hamas - ha detto - non stiamo sconfiggendo solo la fazione ma l'Asse". (ANSAmed).

