Media, 'per Hamas proposte dal Cairo non si possono accettare'

(ANSAmed) - TEL AVIV, 09 APR - La proposta israeliana "non include un ritiro totale e un cessate il fuoco. Non possiamo accettare una proposta del genere, che non parla di un cessate il fuoco totale e permanente". Lo ha detto - citato da Ynet - il funzionario di Hamas Sami Abu Zuhri secondo cui "la nuova proposta americana ignora le richieste del nostro popolo e si concentra solo sul ritorno dei rapiti". La dichiarazione - ha sottolineato il sito - arriva dopo che Hamas ha fatto sapere che sta esaminando le proposte formulate al Cairo. (ANSAmed).

