Esponente palestinese Dahlan al Cairo per colloqui su Gaza

L'esponente palestinese Mohammed Dahlan è arrivato al Cairo da Abu Dhabi con un aereo privato per una visita di più giorni in Egitto, durante la quale discuterà degli ultimi sviluppi nella Striscia di Gaza.Durante la sua visita in Egitto - fanno sapere fonti informate che hanno partecipato all'accoglienza di Dahlan all'aeroporto del Cairo - l'ex leader di Fatah nella Striscia di Gaza incontrerà una serie di alti funzionari e personalità e seguirà gli ultimi sviluppi dei negoziati tra mediatori egiziani, americani, del Qatar, di Hamas e israeliani sul cessate il fuoco. Monitorerà inoltre il meccanismo di arrivo di aiuti umanitari e di soccorso a sostegno della popolazione della Striscia di Gaza.Poche ore fa Hamas aveva fatto sapere che il movimento studia la proposta avanzata da Israele e informerà presto i mediatori della sua risposta, osservando che "la posizione di Israele resta ostinata e non ha risposto a nessuna delle richieste del nostro popolo".

