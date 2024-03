Tajani, 'Israele non entri a Rafah, ci sarebbero troppe vittime'

(ANSAmed) - ROMA, 28 MAR - "Abbiamo invitato Israele a non entrare a Rafah, mi auguro che Israele comprenda che sarebbe un errore, ci sarebbero troppe vittime civili. E' chiaro che Hamas usa tutti gli strumenti per creare nel mondo arabo odio verso Israele, ha fatto cose raccapriccianti. Il governo d'Israele è caduto nella trappola: ci sono troppe vittime civili, bisogna interrompere i combattimenti, liberare gli ostaggi israeliani e far entrare gli aiuti ai civili". Così il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani a SKy tg24. Sulle critiche a Netanyahu, "non mi permetto di intervenire sulla vita democratica di Israele, è vero che siano stati commessi errori e chiediamo a Israele, Paese amico, di non continuare l'azione bellica a Rafah", ha aggiunto Tajani. (ANSAmed).

