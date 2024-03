Libia: forze sicurezza Tripoli al valico Ras Jedir con Tunisia

Un convoglio di forze della sicurezza dipendenti dal governo di unità nazionale di Tripoli è stato inviato dal ministro dell'Interno, Imad Trabelsi, al valico di frontiera di Ras Jedir con la Tunisia "per metterlo in sicurezza". Lo ha annunciato il ministero dell'Interno su Facebook pubblicando anche foto e filmati della colonna armata diretta alla frontiera terrestre e marittima.La scorsa settimana Trabelsi aveva disposto la chiusura del valico e il ritiro del personale in servizio "per preservare vite umane e proprietà pubbliche" con l'annuncio di "riprendere il controllo del valico di frontiera anche con l'uso della forza se necessario".Intanto Tripoli ha fatto sapere di aver creato per l'occasione una Camera della sicurezza congiunta per "proteggere" il sito coadiuvata anche da sette brigate della fanteria con lo scopo di "di garantire la sicurezza al valico" ed evitare al contempo "tensioni politiche o tribali".

