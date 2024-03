Il presidente Abu Mazen approva il nuovo governo palestinese

(ANSAmed) - RAMALLAH, 28 MAR - Il presidente dell'Autorità Palestinese (Anp), Abu Mazen ha approvato con un decreto ufficiale il nuovo governo, guidato dal primo ministro Mohammad Mustafa. Secondo l'agenzia ufficiale Wafa, il 19° governo palestinese dovrebbe giurare nelle mani del presidente domenica.Questo rinnovo arriva in un momento in cui la comunità internazionale esorta il presidente a intraprendere riforme istituzionali, in particolare per prepararsi al periodo post-bellico nella Striscia di Gaza."Il nuovo governo dell'Anp deve attuare riforme ampie e credibili", ha commentato il portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale statunitense, John Kirby.Per la Lega Araba, "è essenziale raggiungere la riconciliazione interpalestinese, dando priorità, in questa fase, all'instaurazione di un cessate il fuoco e alla fornitura di aiuti alla Striscia di Gaza, quindi all'inizio di una soluzione politica che porti alla creazione di uno Stato palestinese".Il segretario generale della Lega Araba, Ahmed Aboul Gheit, lo ha dichiarato durante un incontro al Cairo con una delegazione del movimento Fatah. "Il ruolo dell'Autorità Palestinese e di Fatah è centrale in questo processo - ha aggiunto - ed è necessario porre fine alla divisione geografica e politica di cui soffrono i palestinesi dal 2007 e che indebolisce la loro posizione a vantaggio di Israele".Al Fatah, in seguito agli accordi di Oslo nel 1994, è il movimento prevalente nell'Autorità nazionale palestinese (Anp).Quest'ultima avrebbe dovuto governare i territori palestinesi a Gaza e in Cisgiordania ma, dal 2006, è esploso un conflitto interno alle autorità palestinesi e Hamas ha preso il controllo della Striscia di Gaza, mentre al-Fatah ha mantenuto il potere a Ramallah in Cisgiordania.La Lega araba ha da sempre considerato l'Olp la legittima rappresentante del popolo palestinese. (ANSAmed).

