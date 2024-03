Libano, scontro tra Hezbollah e abitanti cristiani nel sud

(ANSAmed) - BEIRUT, 27 MAR - Uno scontro è scoppiato nelle ultime ore nel sud del Libano, lungo il fronte tra Israele e Hezbollah, tra abitanti cristiani di Rmeish, località libanese, e combattenti del partito di Dio che tentavano di lanciare razzi contro Israele da alcuni terreni agricoli di proprietà degli stessi abitanti di Rmeish.Circondati da alcuni cittadini del paese, i combattenti di Hezbollah hanno sparato in aria e si sono poi allontanati, affermano le fonti locali.Da molti anni e ben prima dello scoppio del conflitto armato tra Hezbollah e Israele lo scorso 8 ottobre, i rapporti tra gli abitanti di Rmeish e i combattenti di Hezbollah sono molto tesi.Rmeish è uno dei pochi villaggi cristiani della zona a ridosso della linea di demarcazione tra i due paesi. E più volte la cittadinanza di Rmeish ha chiesto a Hezbollah di non usare i terreni del villaggio per lanciare attacchi su Israele.Dall'8 ottobre a oggi Rmeish è stata grosso modo risparmiata dai raid aerei e di artiglieria israeliani, a differenza di quasi tutte le altre località frontaliere libanesi, parzialmente rase al suolo dopo sei mesi di ininterrotti scambi di fuoco tra Hezbollah e Israele. (ANSAmed).

