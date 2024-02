Rama, 'l'Ue affronti l'immigrazione illegale unita'

(ANSAmed) - ROMA, 22 FEB - "Il Parlamento ha ratificato oggi l'accordo di cooperazione contro l'immigrazione illegale tra Albania e Italia! L'Albania è al fianco dell'Italia scegliendo di agire come uno Stato membro dell'Ue e accettando di condividere un peso che l'Europa dovrebbe affrontare unita come un'intera famiglia di fronte a una sfida audace che trascende le tradizionali divisioni tra destra e sinistra": lo scrive su X il premier albanese Edi Rama.L'Albania, ha aggiunto, ha lavorato insieme all'Italia "per trovare le risposte giuste, invece di usare la questione come carburante per lotte politiche interne che non fanno altro che aumentare l'ansia tra le persone del nostro continente condiviso e rendere il nostro futuro collettivo più incerto". "Nessun paese può risolvere da solo una sfida del genere, nessuna retorica o soluzioni rapide possono cambiarne la portata e nessuna vecchia gloria o modo di pensare del passato può fornire una via di fuga dall'affrontare ciò che sta arrivando su tutti i fronti - ha concluso -. Solo un'Europa più forte, più coraggiosa e più sovrana, fedele a se stessa, può farlo". (ANSAmed).

