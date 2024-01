Algeria chiede riunione Consiglio Onu per attuare misure Aja

(ANSAmed) - ALGERI, 26 GEN - "La Missione permanente dell'Algeria presso le Nazioni Unite ha ricevuto istruzioni dal presidente della Repubblica, Abdelmadjid Tebboune, di chiedere che si tenga al più presto una riunione del Consiglio di sicurezza dell'Onu al fine di dare effetto vincolante alla decisione della Corte internazionale di giustizia sulle misure temporanee imposte all'occupazione israeliana". Lo ha annunciato in una nota il ministero degli Esteri algerino."L'Algeria ha preso atto con interesse della sentenza della Corte internazionale di giustizia sul deposito presentato dal Sudafrica in relazione alla commissione del crimine di genocidio a Gaza", si legge ancora nella nota. Per Algeri, "questa decisione testimonia la fondatezza dell'iniziativa del presidente della Repubblica, Abdelmadjid Tebboune, che è stato il primo capo di Stato a chiedere un deferimento massiccio agli organi giurisdizionali internazionali della molteplicità dei crimini punibili secondo il diritto internazionale umanitario perpetrati dalle forze di occupazione israeliane a Gaza".Inoltre, il Paese nordafricano ritiene che "la sentenza della Corte internazionale di giustizia segni l'inizio della fine dell'era dell'impunità di cui l'occupazione israeliana ha a lungo beneficiato per dare libero sfogo alla sua oppressione del popolo palestinese e alla repressione di tutti i suoi legittimi diritti".Il 1 gennaio l'Algeria è diventata membro non permanente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite per un mandato di due anni. (ANSAmed).

