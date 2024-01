Tajani, sarò in missione in Medio Oriente per pace e dialogo

(ANSAmed) - ROMA, 17 GEN - "Nei prossimi giorni sarò in missione in Libano, Israele e Palestina per portate un altro messaggio di pace e di dialogo". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, nel corso di una conferenza stampa alla Farnesina sulla presidenza italiana del G7. "Stiamo facendo di tutto per aiutare i civili palestinesi. Siamo sostenitori della soluzione dei due popoli e due stati".La missione in Medio Oriente del ministro degli Esteri è in programma il 24 e 25 gennaio con tappe in Libano, Israele e Palestina. Lo ha specificato lo stesso ministro parlando con i giornalisti alla Farnesina, dopo la presentazione della presidenza italiana del G7. (ANSAmed).

