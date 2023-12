Consiglio Onu su Gaza alle 22, rischio nuova fumata nera

(ANSAmed) - WASHINGTON, 21 DIC - Si rischia il terzo rinvio di fila del voto sulla risoluzione Onu per Gaza. Dal programma quotidiano del Consiglio di sicurezza, infatti, emerge che la riunione sul Medio Oriente è prevista alle 16 ora di New York, le 22 in Italia, e non è neanche il primo punto in agenda. Prima è prevista una discussione sul Libano, quindi un punto sui rapporti tra l'Onu e l'Unione africana, infine la situazione a Gaza. Per domani, al momento, non c'è nessuna riunione del Consiglio in agenda. (ANSAmed).

