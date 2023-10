L'Eurocamera riprende i negoziati sui testi del Patto migranti

(ANSAmed) - STRASBURGO, 04 OTT - Dopo la notizia dell'intesa tra i Paesi Ue sul regolamento per la gestione delle crisi migratorie, il Parlamento europeo ha annunciato la ripresa dei negoziati sui due testi del Patto per la migrazione e l'asilo relativi ai regolamenti Eurodac e allo screening, sospesi il 20 settembre a causa dello stallo dei negoziati tra i Ventisette.



"Il Parlamento europeo lo ha detto forte e chiaro: non ci sarà Patto senza un giusto equilibrio tra solidarietà e responsabilità. Ora che il Consiglio ha finalmente espresso la sua posizione sull'ultimo pezzo mancante del nuovo Patto, entrambi" Parlamento e Consiglio "potranno avviare i negoziati per istituire un quadro europeo per affrontare la crisi migratoria", ha commentato in una nota il presidente della commissione per le Libertà civili, la Giustizia e gli Affari interni dell'Eurocamera, Juan Fernando López Aguilar (S&D), relatore per il regolamento sulle crisi. (ANSAmed).





