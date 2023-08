Axios, Biden valuta incontro con MBS a margine G20

WASHINGTON - Joe Biden sta valutando la possibilità di incontrare a margine del G20 in settembre in India il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman (MBS), ritenuto dall'intelligence Usa il mandante dell'omicidio Kashoggi. Lo riferisce Axios, citando quattro fonti a conoscenza del dossier. L'incontro potrebbe dare una spinta significativa ai colloqui della Casa Bianca con il governo saudita per un maxi-accordo: garanzie di sicurezza per Riad e un eventuale sostegno al suo programma nucleare civile in cambio della normalizzazione dei rapporti tra Arabia Saudita e Israele.



Il giornalista saudita Jamal Khashoggi, 59 anni all'epoca, è stato ucciso il 2 ottobre del 2018 nel consolato dell'Arabia Saudita ad Istanbul. Torturato e fatto a pezzi, secondo quanto riportato nel 2020 dalla televisione pubblica del Qatar fu "bruciato in un forno nella residenza del console".