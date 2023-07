(ANSAmed) - TUNISI, 7 LUG - Sulla questione della situazione dei migranti sub-sahariani in Tunisia, il ministro degli Esteri Nabil Ammar, in un'intervista sul Washington Post ha smentito la natura razzista del discorso del presidente Kais Saied del 21 febbraio scorso e ha accusato le Ong che denunciano i vari maltrattamenti subiti dai migranti di "servire agende" (straniere, ndr), assicurando che quando si verificano atti isolati, vengono presi immediatamente provvedimenti e viene "risolto il problema". "In alcuni casi ho chiamato i genitori di alcune persone nel loro stesso Paese per dire loro che i loro figli stavano bene", ha affermato. "Voglio dire che gli attacchi ai migranti sono atti di rivolta. Abbiamo rivolte in Tunisia.



Puoi averle. Questi sono alcuni atti individuali, non organizzati. E le autorità hanno adottato tutte le misure opportune per far fronte a questa situazione", ha concluso il ministro.(ANSAmed).





Ottieni il codice embed