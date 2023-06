Michel, Patto su migrazione approvato, ora si deve attuare

(ANSAmed) - BRUXELLES, 30 GIU - "Nel corso del Consiglio Europeo due paesi su 27, la Polonia e l'Ungheria, si sono dette contrarie sia alla sostanza che al metodo con cui si è arrivati ad approvare il Patto sulla migrazione, ovvero a maggioranza qualificata, e hanno una interpretazione differente delle precedenti conclusioni ma altri 25 sono invece d'accordo.



Dobbiamo restare calmi, il patto è stato approvato e lavoreremo nella sede del trilogo per la sua definitiva messa in pratica".



Lo ha detto il presidente del Consiglio Europeo Charles Michel.



"Dal consiglio di febbraio - ha ricordato - sono stati fatti molti progressi sulla migrazione grazie all'interazione tra Commissione, Consiglio e presidenza di turno: Polonia e Ungheria a causa del Patto sulla migrazione, sia in merito al contenuto che al metodo in cui si è arrivati all'approvazione, hanno preferito non approvare le conclusioni". (ANSAmed).





Ottieni il codice embed