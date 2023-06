(ANSAmed) - TEL AVIV, 13 GIU - Il presidente palestinese Abu Mazen (Mahmoud Abbas) è da oggi in Cina per una visita ufficiale di Stato di tre giorni. Lo riferisce l'agenzia palestinese Wafa secondo cui durante la visita, Abu Mazen incontrerà il presidente cinese Xi Jinping per discutere "del rafforzamento delle relazioni bilaterali e scambiare opinioni sugli ultimi sviluppi della causa palestinese e su questioni regionali e internazionali di comune interesse". Abu Mazen - che vedrà anche "una serie di alti funzionari cinesi" - è accompagnato tra gli altri dal ministro degli esteri Riyad Al-Maliki. (ANSAmed).





Ottieni il codice embed