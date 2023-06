Domenica missione von der Leyen, Meloni e Rutte a Tunisi

BRUXELLES - La presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen domenica mattina sarà in missione a Tunisi con la premier Giorgia Meloni e il primo ministro olandese Mark Rutte. A Tunisi è previsto un incontro con il presidente Kais Saied sui temi della migrazione e della cooperazione economica ed energetica. Lo ha annunciato la Commissione europea.



"C'è un dialogo costruttivo con le autorità italiane" sul dossier Tunisia "e lo dimostra il fatto che la presidente von der Leyen sarà con Giorgia Meloni" nel Paese africano, ha detto il portavoce della Commissione Ue, Eric Mamer, parlando della missione di domenica in Tunisia. "Il fatto che ci sia il viaggio non significa che ci sia un accordo con la Tunisia" ma con il presidente Saied "ci sarà una discussione sui vari aspetti" delle relazioni e della cooperazione tra Ue e Tunisi.