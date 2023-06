Meloni, ipotesi conferenza su migrazioni e sviluppo a Roma

(ANSAmed) - TUNISI, 6 GIU - Con la Tunisia "il nostro lavoro è molto importante anche in tema di contrasto all'immigrazione irregolare: è un fenomeno che tocca ugualmente tanto Tunisi quanto Roma. Abbiamo convenuto con il presidente Saied che è fondamentale rafforzare la cooperazione in questo ambito. Secondo l'approccio al fenomeno che non può essere solo securitario, ma deve essere globale, deve tenere in considerazione il diritto delle persone a non dover emigrare".



Così la premier Giorgia Meloni in una dichiarazione registrata dopo il bilaterale con il presidente tunisino Kais Saied.



"C'è anche l'ipotesi che abbiamo discusso con il presidente Saied di una conferenza internazionale a Roma sul tema della migrazione e dello sviluppo, per cercare di mettere assieme tutte le necessità legate a un fenomeno che è sicuramente molto imponente e va affrontato a 360 gradi", ha proseguito Meloni.



"Faremo del nostro meglio - ha aggiunto - per immaginare un evento di questo tipo nel minore tempo possibile".



"Noi la immaginiamo come un'occasione per riunire le nazioni della sponda sud del Mediterraneo, del Medio Oriente, i Paesi del Consiglio di cooperazione del Golfo, per ascoltare le diverse esigenze e creare dei progetti su cui attirare dei finanziamenti coinvolgendo il settore pubblico quanto quello privato - ha spiegato Meloni -. Faremo del nostro meglio per immaginare un evento di questo tipo nel minore tempo possibile, per rinnovare l'impegno comune ad affrontare i fattori politici ma anche socioeconomici, climatici che determinano la migrazione, per promuovere percorsi di mobilità legali e contrastare in modo efficace la tratta di esseri umani e il traffico di migranti".(ANSAmed).





