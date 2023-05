Il sultano dell'Oman, mediatore chiave nel Golfo, torna in Iran

MASCATE - Il sultano Haitham dell'Oman effettuerà in settimana una visita di due giorni in Iran. Lo hanno reso noto oggi i media del sultanato. A differenza di molti dei suoi Paesi vicini, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti in testa, l'Oman intrattiene da tempo ottimi rapporti con la Repubblica islamica, svolgendo regolarmente il ruolo di mediatore tra Teheran e i Paesi occidentali.



"Il sultano Haitham effettuerà una visita ufficiale di due giorni in Iran domenica 28 maggio", ha precisato l'agenzia di stampa ufficiale dell'Oman. La missione avverrà un anno dopo la visita del presidente iraniano Ebrahim Raisi a Mascate, durante la quale i due Paesi hanno firmato una serie di accordi commerciali. Il sultano Haitham è appena tornato da una visita in Egitto, la prima da quando è arrivato al potere nel gennaio 2020, dove ha incontrato il presidente Abdel Fattah al Sisi.