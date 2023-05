Grecia, partito di Varoufakis contro i respingimenti illegali

(ANSAmed) - ATENE, 19 MAG - "Mera25 non accetta la pratica illegale, assassina e assolutamente riprovevole dei respingimenti, che infanga la Grecia, un luogo ospitale, e il suo popolo consapevole che l'integrazione della diversità ha sempre reso più forte l'ellenismo". Così in un comunicato il partito greco Mera25, fondato dall'ex ministro delle Finanze Yanis Varoufakis, ha commentato il video diffuso dal New York Times che documenta il respingimento illegale di un gruppo di migranti, tra cui bambini, nell'isola greca di Lesbo.



"L'insistenza del governo sulla narrativa secondo la quale i respingimenti omicidi sono frutto della nostra immaginazione non convince nessuno" si legge nel comunicato, dove si attacca il premier uscente Kyriakos Mitsotakis a due giorni dal voto di domenica prossima, quando i cittadini saranno chiamati a eleggere il nuovo governo. Nel comunicato il partito di sinistra radicale attacca anche Bruxelles: quella dei respingimenti illegali è "una pratica che gode anche dell'approvazione dell'Unione Europea, che sostiene Frontex e le altre istituzioni nazionali ed europee che costituiscono la Fortezza Europa" si legge. (ANSAmed).





