Migranti: Ue, 'non servono modifiche a piano sul Mediterraneo'

(ANSAmed) - BRUXELLES, 13 APR - La Commissione Europea non ha intenzione di modificare il piano di azione sul Mediterraneo Centrale presentato lo scorso novembre a causa dell'aumento degli arrivi registrato nel corso delle ultime settimane. "Siamo al lavoro per attuarlo", ha precisato una portavoce precisando che è in oltre in corso il lavoro legislativo per arrivare all'approvazione del nuovo Patto sulla migrazione entro il 2024.



Per quanto riguarda l'aumento delle morti in mare, la portavoce ha ricordato che salvare le vite è "un obbligo morale oltre che legale" e che tutti gli Stati membri devono agire in fretta e in modo coordinato quando si tratta di mettere in atto operazioni di ricerca e soccorso. A questo proposito, la prossima riunione del Gruppo di coordinamento tra i Paesi Ue sul tema, rivitalizzato dalla Commissione, si riunirà "prima dell'estate" con il preciso intento di discutere su come rafforzare la cooperazione. (ANSAmed).





