Meloni, 'sui migranti mi aspetto passi in avanti al vertice Ue'

BRUXELLES - "Sui migranti "mi aspetto passi in avanti. Posso dire che sono soddisfatta della bozza di conclusioni, che chiede alla Commissione di precedere spedita".



Lo ha detto la premier Giorgia Meloni arrivando al Consiglio europeo a Bruxelles."Direi che possiamo confermare il fatto che il tema dell'emigrazione è un tema considerato oggi centrale, una cosa impensabile fino a qualche mese fa, e che viene seguito passo passo dal consiglio. Questa è una ottima notizia", ha aggiunto.



Intanto, la Commissione europea sta "valutando un viaggio in Tunisia con il ministro italiano" Matteo Piantedosi e con la Francia. Lo ha annunciato la commissaria Ue agli Interni, Ylva Johansson, al suo arrivo al summit dei Socialisti Ue a Bruxelles. Il team della commissaria ha poi precisato che la missione dovrebbe tenersi in aprile con la partecipazione anche del ministro francese, Gerald Darmanin. "Stiamo lavorando con l'Italia, c'è un ottima cooperazione, ora dobbiamo lavorare con i Paesi d'origine per fermare le partenze", ha evidenziato Johansson.