Sindaco 'Che Guevara spagnolo' si ritira dopo 44 anni

MADRID - La lunga avventura politica di Juan Manuel Sánchez Gordillo, storico sindaco "bracciante" della località di Marinaleda (presso Siviglia in Spagna), sembra essere arrivata al capolinea. Il 'Che Guevara" andaluso, come è stato ribattezzato anni fa dai cronisti interessati alla storia di questo paesino, amministrato secondo principi ispirati al socialismo, è intenzionato a non ripresentarsi alle prossime elezioni comunali, in programma il 28 maggio, secondo fonti a lui vicine consultate dalle agenzie Efe ed Europa Press. In questo modo, Sánchez Gordillo lascerebbe la carica di sindaco dopo aver ricoperto mandati per 44 anni consecutivi. Stando alle stesse fonti, a determinare la decisione sarebbero problemi di salute. Sánchez Gordillo ha 74 anni.



Negli oltre quattro decenni come sindaco, Sánchez Gordillo si è caratterizzato per azioni in favore dei lavoratori agricoli che lo hanno portato alla ribalta delle cronache, come la lotta per ottenere l'espropriazione di terre coltivabili private in favore di una cooperativa municipale. Nel 2012, in piena crisi economica, fece scalpore il suo appoggio indiretto a una protesta di appartenenti a un sindacato che assaltarono un supermercato sottraendo generi alimentari. Come riporta El País, fonti vicine a Sánchez Gordillo si sono mostrate dubbiose fino all'ultimo sulla sua effettiva volontà di farsi da parte: secondo quanto hanno avvertito, ci sono stati anche casi in cui ha cambiato idea all'improvviso. Dal suo partito Izquierda Unida, tuttavia, hanno fatto sapere che sono in corso riflessioni per scegliere il suo successore come candidato.