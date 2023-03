(ANSAmed) - BRUXELLES, 17 MAR - L'Unione Europea ha un interesse strategico nel mantenere la stabilità in Tunisia, dove la situazione è sempre più preoccupante e la presidenza di Kais Saied ha di fatto "eroso" la qualità della democrazia, imprimendo una piega "nazional-populista" con una "distintiva deriva autoritaria". Lo sostiene - a quanto apprende l'ANSA - un report del Servizio di Azione Esterna che finirà sul tavolo dei ministri degli Esteri al Consiglio di lunedì. Nel rapporto si sottolinea il ruolo cruciale dell'Ue per l'approvazione dell'intervento dell'FMI, al fine di evitare "il collasso dell'economia" così come l'ingresso di altri attori internazionali.(ANSAmed).





