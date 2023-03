Grecia, sciopero giornalisti dopo incidente ferroviario

ATENE - Uno sciopero dei giornalisti greci è in corso per tutta la giornata di oggi per chiedere giustizia e trasparenza in merito all'incidente ferroviario avvenuto nella valle di Tebi il 28 febbraio scorso, dove hanno perso la vita 57 persone.



Allo sciopero, che si concluderà alle 5 del mattino di domani, stanno partecipando emittenti televisive e la maggior parte dei siti web di informazione, nonché l'agenzia di stampa Ana-mpa.



"I giornalisti uniscono le loro voci a quelle della società greca e del movimento sindacale per chiedere la reale attribuzione delle responsabilità per il crimine di Tebi", si legge in un comunicato della Confederazione panellenica dei redattori (Poesy). Le varie sigle sindacali dei giornalisti greci chiedono, inoltre, "un'informazione credibile e plurale" indipendente dagli "affari e dalle agende di partito" e rivendicano che "i giornalisti e i lavoratori dei media devono smettere di essere ostaggio di bassi salari".



La protesta avviene alla vigilia di una nuova mobilitazione generale, indetta dai sindacati del settore pubblico e privato, per la giornata di domani.