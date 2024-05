Gallant sente Blinken: 'Continueremo le operazioni a Gaza'

TEL AVIV - In una conversazione telefonica con il segretario di stato Usa, Antony Blinken, il ministro della difesa israeliano, Yoav Gallat, ha ribadito "l'impegno di Israele nel continuare ad operare per raggiungere gli obiettivi della guerra: il rilascio dei 132 ostaggi e la distruzione di Hamas". Lo ha fatto sapere l'ufficio di Gallant secondo cui i due hanno "discusso degli sviluppi a Gaza, incluse le operazioni dell'Idf nella Striscia contro il terrorismo e l'azione mirata nell'area di Rafah contro i restanti battaglioni di Hamas e per la sicurezza dei valichi".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA