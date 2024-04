Oim: '491 migranti morti e dispersi nel Mediterraneo centrale da inizio anno'

TUNISI - Dall'inizio dell'anno ci sono stati già 167 i morti e 324 i dispersi nel Mediterraneo centrale, di cui dà conto l''Organizzazione internazionale delle migrazioni (Oim) in Libia nel suo ultimo post su X.



Oim riferisce inoltre che, dall'inizio dell'anno, sono stati intercettati in mare e riportati in Libia 4.942 migranti, di cui 4.442 uomini, 339 donne e 161 minori. Secondo il report settimanale che copre il periodo dal 14 al 20 aprile, non è stata effettuata nessuna operazione di salvataggio, mentre sono stati ritrovati cinque corpi sulle coste della Tripolitania.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA