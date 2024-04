Sopravvissuto ai raid, 13enne muore per il lancio di aiuti

Un ragazzo palestinese di 13 anni sopravvissuto ad un attacco aereo israeliano che ha distrutto la casa della sua famiglia a novembre è morto durante un lancio di aiuti alimentari a Gaza. Zein Oroq era rimasto sepolto sotto le macerie dopo il raid dello scorso anno nel quale sono morti 17 membri della sua famiglia allargata. Nonostante le ferite, era riuscito a sopravvivere al raid. La settimana scorsa, durante un lancio di aiuti, Zein è stato colpito alla testa da uno dei pacchi mentre correva nel disperato tentativo di afferrare una lattina di fave, riso o farina. Lo riferisce il Guardian, al quale il nonno di Zein, Ali Oroq, ha raccontato: "Nel raid dello scorso anno è uscito dalle macerie con ferite alla testa, alla mano e alla gamba. Dio lo aveva salvato", ha raccontato.



"Mentre cadevano i paracadute, una cassetta del pronto soccorso lo ha colpito alla testa. La folla intorno non ha prestato attenzione al ragazzo: anche loro erano affamati", ha detto il padre Mahmoud. Zein è stato portato in seguito in ospedale, dove è morto domenica.

