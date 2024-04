Piantedosi a Tunisi parla di all'immigrazione irregolare

TUNISI - Lo stato di avanzamento dei progetti congiunti in corso tra i ministeri dell'Interno di Tunisia e Italia, in particolare nella lotta contro la "migrazione irregolare" e la "criminalità organizzata", è stato il tema al centro dell'incontro di ieri a Tunisi tra il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, e il suo collega tunisino, Kamel Feki. Lo rende noto un comunicato del ministero di Tunisi, sottolineando come la cooperazione tra i ministeri dell'Interno dei due Paesi sia un buon esempio del livello delle relazioni bilaterali europee.



Da parte sua, Feki ha sottolineato la volontà di proteggere le frontiere terrestri e marittime della Tunisia utilizzando tutti i mezzi disponibili e applicando la legge nel pieno rispetto dei principi dei diritti umani, ribadendo altresì il fermo rifiuto della Tunisia di essere punto di transito e insediamento per i migranti irregolari.



Al termine dell'incontro, i due ministri hanno convenuto di continuare a rafforzare la cooperazione tra i due ministeri e di andare avanti sulla strada del consolidamento delle relazioni bilaterali e di portarle al massimo livello, riflettendo la profondità delle relazioni storiche tra i due Paesi e al servizio dell'Ue nell'interessi dei due popoli.

