Raid di Hezbollah in Alta Galilea, 14 soldati israeliani feriti, 6 sono gravi

TEL AVIV - Almeno 14 militari israeliani sono rimasti feriti, di cui 6 in modo grave, nell'attacco, rivendicato dagli Hezbollah libanese, che ha colpito un palazzo nella cittadina di Arab al-Aramashe, in Galilea, nel nord di Israele. Lo hanno fatto sapere i Servizi di pronto soccorso citati dai media.

Hezbollah da parte sua ha reso noto di aver preso di mira con droni una base militare israeliana come rappresaglia per la morte di alcuni suoi combattenti. Hezbollah, sostenuto dall'Iran, ha lanciato "un attacco combinato con missili guidati e droni esplosivi contro un centro di comando di ricognizione militare" nel nord di Israele, "in risposta all'assassinio da parte del nemico di alcuni combattenti della resistenza a Ain Baal e Shehabiya", ha dichiarato il movimento.



Come rappresaglia l'Idf ha colpito "le fonti del fuoco" oltre il confine. Aerei dell'aviazione - ha detto il portavoce - hanno centrato "un complesso militare Hezbollah nell'area di Ayta ash Shab nel Libano del sud da dove i terroristi stavano operando".

