A Capri il G7 unito contro un'escalation in Medio Oriente

CAPRI - Il G7 a guida italiana è pronto a "lavorare per la pace" coordinando una posizione comune per scongiurare il pericolo di una guerra generale in Medio Oriente e, allargando gli orizzonti, promuovere la stabilità in uno scenario internazionale caratterizzato da fortissime tensioni.



Prenderà il via nel pomeriggio a Capri la riunione dei ministri degli Esteri dei Sette sotto la guida del vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, che ha sottolineato come tutto il governo italiano sia "impegnato in uno sforzo a tutto tondo per raggiungere questo obiettivo e siamo certi che la riunione di Capri darà un importante contributo".



L'agenda dei lavori si concentrerà sui temi al centro del dibattito internazionale, a partire dalla situazione in Medio Oriente, per la quale il messaggio del Gruppo è chiaro: "Israele ha ottenuto un successo chiaro, neutralizzando praticamente per intero gli effetti dell'inaccettabile attacco iraniano. Quindi ho auspicato che si fermino qui, consolidando questo successo politico e militare", ha spiegato Tajani intervistato da La Stampa dopo il colloquio con l'omologo israeliano Katz.



Nell'indecisione dello Stato ebraico sulla risposta alla rappresaglia iraniana di sabato, "qualche segnale positivo si intravede", ha sottolineato il vicepremier, per il quale gli israeliani "non sono insensibili alle richieste del G7" e "i primi risultati si notano: la reazione contro l'Iran per il momento non si vede e l'attacco a Rafah è stato rimandato".



Bisogna continuare su questa strada, e come Italia "dobbiamo giocare il nostro ruolo piccolo o grande che sia, nel solco della tradizione italiana capace di dialogare con tutte le parti".



A Capri, i ministri si confronteranno poi sulla risposta all'aggressione russa all'Ucraina e questo proposito, Tajani ha invitato per discuterne l'omologo ucraino Dmytro Kuleba e il Segretario Generale della Nato, Jens Stoltenberg. Una sessione sull'Africa vedrà invece la partecipazione del ministro degli Esteri della Mauritania, Mohamed Salem Ould Merzoug, e nella tre giorni si discuterà anche di Indo-Pacifico, connettività infrastrutturale, cybersicurezza, l'Intelligenza Artificiale e la lotta alla disinformazione.

