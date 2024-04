Tunisia: fuga degli operatori, a rischio il sistema sanitario

TUNISI - La partenza verso altri Paesi degli operatori sanitari tunisini rappresenta una grande sfida per il sistema sanitario della Tunisia, se non verranno prese misure importanti per affrontarla. E' quanto si legge in uno studio intitolato «L'emigrazione degli operatori sanitari: sfide per la sanità tunisina», recentemente pubblicato dall'Istituto tunisino di studi strategici (Ites). L'indagine offre un'analisi approfondita della situazione e invita a intraprendere azioni concrete per contrastare il fenomeno della fuga degli operatori sanitari nazionali.



Secondo i dati forniti dall'Agenzia tunisina di cooperazione tecnica (Atct) inclusi nell'indagine, il numero di operatori nel settore sanitario che emigrano aumenta più rapidamente del numero totale lavoratori che espatriano. Dal 2016 al 2022, il tasso di crescita medio annuo dei lavoratori sanitari in partenza è stato dell'8% rispetto al 5% totale, ha affermato la stessa fonte. Gli operatori sanitari (infermieri, tecnici senior, ostetriche, ecc.) rappresentano in media il 72% del totale delle assunzioni all'estero, compresi i medici specialisti (in media il 21%) e solo il 7% per i medici di medicina generale dal 2009 al 2022. Fino ad aprile 2023, le assunzioni di «personale sanitario» hanno superato il 92% del totale delle assunzioni. Secondo i dati dell'Atct, il 52% dei lavoratori espatriati nel settore «sanità» si è trasferita nei paesi arabi, e in Europa. Tuttavia, Europa e Canada hanno registrato i tassi di crescita più elevati nel numero di assunzioni (rispettivamente 22 e 21% sulla media annua dal 2009 al 2022) mentre il numero di assunzioni nei Paesi arabi e in Africa si sta evolvendo con un rispettivo tasso di crescita annuo del 4% e 5% nello stesso periodo. Fino all'aprile 2023, oltre il 65% dei nuovi assunti emigra in Europa, in particolare in Germania con 190 dipendenti.



La destinazione europea, in particolare la Germania, registra il tasso di crescita più elevato per la categoria «professionisti sanitari» (21% annuo in media dal 2009 al 2022), seguita dal Canada con un tasso del 20% annuo nello stesso periodo, seguito da Africa con il 10% e i Paesi arabi con un tasso del 7%. La Germania è diventata dal 2019 la prima destinazione per la categoria «professionisti sanitari» con un aumento del 50% in media all'anno tra il 2019 e il 2022. Nel 2022, su 459 assunti in Germania, il 93% sono operatori sanitari. Secondo l'indagine Ites, questi dati sono confermati da uno studio realizzato dall'Istituto delle professioni sanitarie (Ims), presentato durante la fiera delle professioni sanitarie di giugno 2023. I paesi di destinazione di infermieri e ostetriche sono: Germania (47%), Arabia Saudita (12%), Qatar (12%), Emirati Arabi Uniti (6%) e Francia ( 6%). Fino al 2019, l'Arabia Saudita è la destinazione preferita dagli specialisti del settore sanitario con un tasso di crescita medio annuo dell'11% dal 2009 al 2019. La maggior parte dei medici di base è stata assunta in Arabia Saudita dal 2009 al 2020.

