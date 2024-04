Israele: 'I primi camion di aiuti entrano da nuovo valico nord a Erez'

TEL AVIV - Per la prima volta, camion con aiuti umanitari sono entrati nel nord della Striscia dal nuovo valico aperto dall'esercito israeliano che si aggiunge a quello di Erez. Lo ha fatto sapere il portavoce militare che i camion - scortati dai soldati israeliani - portano alcuni generi di pronto soccorso, compresi quelli alimentari con l'obiettivo di "aumentare l'aiuto per l'enclave palestinese, soprattutto al nord". In precedenza i camion sono stati sottoposti a "severi" controlli di sicurezza al valico di Kerem Shalom.

