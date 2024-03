Erdogan, con le elezioni di domenica riprenderemo Istanbul

ISTANBUL - "Se Dio vuole, Murat Kurum governerà a Istanbul e la città sarà in buone mani per i prossimi cinque anni". Lo ha affermato il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, in un evento per sostenere l'ex ministro dell'Ambiente, Murat Kurum, candidato a sindaco per Istanbul alle elezioni amministrative in programma domenica, non solo nella città sul Bosforo ma contemporaneamente anche in tutte le altre città della Turchia.

Erdogan ha promesso "una nuova era che porterà nuovi servizi per le nostre municipalità", durante un comizio a Sultanbeyli, quartiere periferico sulla sponda asiatica di Istanbul, trasmesso dalla tv di Stato turca Trt. "Trent'anni anni fa abbiamo preso la responsabilità di governare Istanbul, purtroppo 5 anni fa non abbiamo potuto farlo e chi ha governato non ha potuto completare alcun progetto", ha detto il leader turco attaccando il sindaco in carica, Ekrem Imamoglu del maggior partito di opposizione Chp, che ha vinto le ultime amministrative nel 2019.

Dopo avere elencato alcune grandi opere pubbliche realizzate a Istanbul quando il suo partito, l'Akp, governava la città, Erdogan ha promesso di rafforzare il trasporto pubblico, progetti per risolvere i problemi del traffico e per mettere in sicurezza le strutture contro la minaccia del terremoto. Durante i suoi comizi elettorali, il presidente turco ha regolarmente invitato la popolazione a recarsi in massa a votare per l'Akp anche nella capitale Ankara, la seconda città più grande della Turchia dopo Istanbul, persa cinque anni fa dal suo partito a favore del politico di opposizione Mansur Yavas, che è nuovamente candidato alle elezioni di domenica.





