Meloni: 'La rotta dei migranti dalla Turchia è totalmente azzerata'

ROMA - "La rotta dalla Turchia è totalmente stata azzerata". Lo afferma la premier Giorgia Meloni, ospite della puntata di Fuori dal coro su Rete4, parlando della gestione dei flussi migratori illegali. "Si può e si deve sempre fare di più - ha spiegato -. Quando lo scorso anno gli sbarchi aumentavano in modo considerevole, ho detto che a risultati immediati ma effimeri preferivo risultati strutturali. Anche se nel breve termine avrei dovuto pagare un prezzo, anche in termini di consenso. Però poi quei risultati piano piano arrivano. Rispetto allo stesso periodo dello scorso anno gli sbarchi diminuiscono del 60%, particolarmente dalla Tunisia". Per Meloni questo "dimostra che sta dando i suoi frutti la strategia che l'Italia ha portato in Europa, e sulla quale ha convinto l'Europa, nonostante l'opposizione della sinistra italiana e in alcuni casi anche europea. Vuol dire che abbiamo risolto il problema? No. Vuol dire - ha aggiunto la premier - che il lavoro che stiamo facendo in Europa, dove il dibattito passa da ridistribuiamo gli immigrati illegali a fermiamoli. L'Italia è stata protagonista di una serie di iniziative innovative sulle quali piano piano abbiamo portato dietro anche gli altri Paesi europei: il memorandum con la Tunisia, il memorandum con l'Egitto, l'accordo con l'Albania, che si sta tentando in tutti i modi di smontare da parte di chi non la pensa come noi. Ci sono delle cose molto importanti che stanno accadendo e sulle quali noi facciamo scuola".

