Sánchez va in Giordania e Qatar per la crisi umanitaria a Gaza

MADRID - Il premier spagnolo Pedro Sánchez si recherà in Giordania e Qatar dall'1 al 3 aprile per colloqui sul conflitto fra Israele e Hamas e la crisi umanitaria che vive la popolazione di Gaza, segnala La Moncloa in una nota.



Ad Amman Sánchez incontrerà il re di Giordania Abdallah II e a Doha l'emiro del Qatar, Tamim bin Hamad al-Thani con i quali analizzerà la situazione in Medio Oriente e, in particolare, la catastrofe umanitaria sulla fascia di Gaza, al centro della riunione del Consiglio europeo che comincia oggi a Bruxelles.



La Spagna reclama una pausa o un cessate il fuoco umanitario per far arrivare gli aiuti a Gaza e ha proposto la convocazione di una conferenza internazionale per avanzare nella soluzione dei due Stati, Israele e Palestina. E Sánchez ha già annunciato l'intenzione di chiedere al Congresso nella legislatura il riconoscimento da parte della Spagna dello Stato palestinese.



Madrid chiede inoltre di mantenere l'appoggio all'Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati palestinesi (Unrwa) e il rispetto del diritto internazionale da parte di Israele nella sua risposta agli attacchi del 7 ottobre di Hamas.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA