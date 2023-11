Migranti: ancora sbarchi a Lampedusa, 271 all'hotspot

LAMPEDUSA - Altri 91 migranti sono sbarcati a Lampedusa, dopo che le due imbarcazioni sulle quali viaggiavano sono state soccorse da una motovedetta di Frontex e da una della Guardia di finanza. A bordo del primo natante c'erano 39 sudanesi, sul secondo 52 ivoriani, burkinabè, gambiani, guineani, liberiani e nigeriano.



Salgono a 5, a partire dalla mezzanotte, gli approdi sull'isola delle Pelagie, per un totale di 227 migranti.



All'hotspot di contrada Imbriacola, al momento, ci sono 271 ospiti, fra cui 73 minori non accompagnati. Stasera è previsto un trasferimento di 180 persone con il traghetto di linea per Porto Empedocle.