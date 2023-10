Weber: 'Sostegno a Tunisi, non c'è alternativa all'intesa'

STRASBURGO - "Non c'è nessuna alternativa a collaborare con i nostri i vicini, il memorandum con la Tunisia è la via giusta e un esempio per gli accordi in futuro".



Lo ha detto il presidente del Ppe, Manfred Weber, in conferenza stampa a Strasburgo, rispondendo a una domanda sulla decisione del presidente tunisino Saied di respingere i fondi Ue parte dell'accordo firmato a luglio.



"Parliamo di Tunisia solo quando si parla di migranti, ma dobbiamo ascoltare le loro preoccupazioni, sul loro sviluppo economico. Se ci sono problemi sull'attuazione" dell'accordo, "bisogna trovare una soluzione, io resto in supporto", ha sottolineato Weber.