Eni: scoperta gas al largo Cipro, eccellenti capacità produttive

(ANSAmed) - ROMA, 15 FEB - Eni annuncia di aver completato con successo il pozzo Cronos-2, perforato per testare la scoperta Cronos, effettuata nel Blocco 6, al largo di Cipro, nell'agosto 2022. Il test di produzione - fa sapere la società in una nota - ha permesso di stimare una capacità del pozzo superiore a 4,2 milioni di metri cubi di gas al giorno in configurazione di produzione, ed è strumentale all'avanzamento degli studi sulle opzioni di sviluppo fast-track.Cronos-2 è stato perforato per confermare l'estensione laterale della scoperta di gas denominata Cronos (effettuata con il pozzo esplorativo Cronos-1), situata a circa 3 km di distanza, per valutare le caratteristiche del giacimento eseguendo un test di produzione. Il pozzo ha incontrato la stessa sequenza carbonatica di Cronos-1, confermandone la comunicazione idraulica e l'importante colonna di gas con intervalli di permeabilità eccellenti. Insieme ad un'ampia acquisizione di dati, Cronos-2 è stato sottoposto ad un prolungato test di produzione che ha permesso di dimostrare l'eccellente capacità produttiva della scoperta a gas.Cronos-2 è il quarto pozzo perforato da Eni nel Blocco 6, dopo le scoperte di gas di Calypso nel 2018 e di Cronos e Zeus nel 2022. La perforazione di Cronos-2, avvenuta a breve distanza di tempo dalla scoperta di Cronos - conclude la nota -, conferma l'impegno di Eni e del suo partner TotalEnergies ad accelerare la scelta della soluzione di sviluppo più adatta ed economica per contribuire alla fornitura di gas all'Europa e alla regione.(ANSAmed).

