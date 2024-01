Energia: statunitense ExxonMobil valuta progetti in Algeria

(ANSAmed) - ALGERI, 10 GEN - Il gigante americano dell'energia ExxonMobil ha espresso il suo interesse a "creare e individuare grandi progetti concreti in Algeria", soprattutto alla luce di "un clima favorevole agli investimenti e della fiducia che caratterizza le relazioni tra l'azienda e la compagnia nazionale di idrocarburi Sonatrach". Lo ha dichiarato il vicepresidente della società, incaricato della ricerca e dell'esplorazione, John Ardell, al termine di un incontro con il ministro dell'energia e delle miniere algerino, Mohamed Arkab ad Algeri, secondo un comunicato diffuso dal dicastero.Durante l'incontro, che si è svolto alla presenza dell'amministratore delegato di Sonatrach (Rachid Hachichi) e di funzionari del ministero, sono state discusse "le opportunità di partnership e di investimento e le consultazioni in corso tra Sonatrach ed ExxonMobil nel campo dello sviluppo degli idrocarburi, in particolare nell'upstream del petrolio e del gas".Il ministro Arkab ha sottolineato che la strategia dell'Algeria si basa sul "lancio di grandi investimenti volti ad aumentare la produzione, la trasformazione e la commercializzazione del petrolio e del gas naturale, al fine di soddisfare il fabbisogno nazionale e di potenziare la capacità di esportazione, a conferma degli impegni assunti dall'Algeria nei confronti dei suoi partner esterni". (ANSAmed).

