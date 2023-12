Ministri arabi a Doha oggi e domani per la conferenza su energia

(ANSAmed) - ROMA, 11 DIC - I principali ministri arabi dell'energia dell'Opec sono riuniti oggi e domani a Doha per la 12esima Conferenza araba sull'energia, dal titolo 'Energia e cooperazione araba', mentre è in corso a Dubai un confronto difficile al vertice sul clima Cop28 su un possibile accordo per l'eliminazione graduale dei combustibili fossili. Lo riferiscono i media arabi.



La conferenza a Doha esamina la situazione energetica sotto i suoi molteplici aspetti legati agli sviluppi internazionali dei mercati energetici e alle loro implicazioni per il settore arabo, nonché agli sforzi dei Paesi per affrontare le sfide della sicurezza energetica e le questioni relative a energia, ambiente e sviluppo sostenibile.



La conferenza discute anche argomenti relativi alle risorse energetiche arabe e globali e alla gestione della domanda energetica nei Paesi arabi.



Per l'incontro sull'energia sono arrivati i ministri di Iraq, Kuwait, Algeria, Libia e dell'Oman, membro non Opec, oltre al ministro dell'Energia saudita, il principe Abdulaziz bin Salman, che si era recato a Dubai per il vertice delle Nazioni Unite sul clima. (ANSAmed).





