(ANSAmed) - ROMA, 7 LUG - Ha avuto luogo a Manama, capitale del Bahrein, dal 4 al 5 luglio la visita di una delegazione di piccole e medie imprese italiane, organizzata dalla Sace in collaborazione con la società bahreinita Bapco Energies e con il supporto dell'Ambasciata d'Italia in Bahrein e del Desk Ice. Obiettivo della missione, come informa la Farnesina, la creazione di opportunità di business matching tra le imprese italiane e quelle bahreinite nel settore dell'energia. Durante la missione, le imprese italiane hanno infatti avuto l'opportunità di incontrare importanti società del Bahrein per costruire relazioni commerciali, creare nuove opportunità di business sviluppando l'export Made in Italy.



Intervenendo all'apertura delle due giornate di incontri, l'Ambasciatrice d'Italia in Bahrein, Paola Amadei, ha richiamato l'ottimo andamento degli scambi bilaterali, l'eccellenza dell'industria italiana e le numerose opportunità di collaborazione tra le aziende italiane e bahreinite nel settore, anche al fine di promuovere l'efficienza energetica e creare un futuro più sostenibile.(ANSAmed).





Ottieni il codice embed